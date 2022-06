6 coisas que custavam apenas 1 real na década de 90

Um dos comentários mais comuns que se escuta atualmente é sobre a alta no preço de diversos produtos. Os números mostram que, desde a gasolina até produtos eletrônicos e também os alimentos estão com preços considerados altos.

Aparentemente, a sensação é que o dinheiro está valendo cada vez menos, mas como será que o real era há algumas décadas atrás? Ou melhor, o que dava para comprar com 1 real nos anos 90? Confira a a lista a seguir com dez itens que dava para comprar por esse preço, de acordo com o ‘Canal 90′.

Pão francês

Antes de ser vendido por quilo, o pão era vendido por unidade, saindo por 10 centavos cada pão em diversas regiões do Brasil. Ou seja, com 1 real dava para comprar 10 pães.

Leite

Para complementar o café da manhã, o leite é outro alimento muito utilizado, não somente nessa refeição, mas em inúmeras outras receitas. Na época vendido em saquinhos de plástico, quase dois litros de leite saía pelo valor de 1 real.

Coca-Cola

A bebida está presente em muitos almoços de família, contudo, pelo valor considerado alto para muitas pessoas, a marca acaba sendo substituída por outras mais em conta quando a verba do mês está mais apertada. Porém, antigamente, a garrafa de vidro retornável clássica de 1,25 ml custava exatos R$ 0,69. Ou seja, com uma nota de 1 real ainda dava para comprar um refrigerante e três pãezinhos.

Óleo

Um dos itens mais utilizados, mas que as donas e donos de casa reclamam do preço alto, é o óleo de cozinha. Também com embalagens diferentes décadas atrás, uma lata de óleo de 900 ml custava 94 centavos na década de 90.

Salgadinho

Além dos produtos tidos como essenciais, com esse valor também era possível fazer a alegria das crianças, pois com esse preço era possível comprar o clássico salgadinho Fandangos ou o Cheetos, que custavam 90 centavos.

Gasolina

A gasolina talvez seja o produto com a alta de preço mais comentada nos últimos anos e nem parece que, com 1 real era possível chegar em quase dois litros de gasolina no tanque do carro.

