Após conhecer namorada em app, jovem viaja do PR ao DF e acaba sendo mantida em cárcere privado

Uma história de amor se transformou em filme de terror para uma jovem de 22 anos, que mora Curitiba, no Paraná. Ela conheceu uma mulher em um aplicativo de relacionamento e elas passaram a namorar. Assim, decidiu viajar até o Distrito Federal para viver com a amada, mas, chegando lá, foi mantida em cárcere privado e impedida de falar com seus familiares.

O caso foi descoberto na última quinta-feira (23), depois que a jovem conseguiu pegar o celular em um momento de distração da namorada e mandou uma mensagem pedindo socorro para a mãe.

A curitibana contou que depois que chegou ao Distrito Federal passou a ser obrigada a trabalhar na empresa da suspeita, que fabrica tijolos, mas não recebia nenhum pagamento. Ela não podia usar o celular e nem sair de casa sozinha.

Ao saber do relacionamento abusivo em que a filha tinha se metido, a mãe procurou a Polícia Civil do Paraná e pediu ajuda. Assim, uma operação foi deflagrada, com apoio de agentes do DF, e a vítima foi resgatada. Depois, a garota recebeu ajuda para voltar para sua cidade natal.

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante. Segundo a polícia, ela já tinha histórico de violência doméstica e agora foi enquadrada na Lei Maria da Penha por cárcere privado.

As identidades da suspeita e da vítima não foram divulgadas. Por isso, não foi possível localizar suas defesas.