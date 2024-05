Apostou na Mega-Sena? Veja as dezenas sorteadas que valem R$ 75 milhões

Setenta e cinco milhões de reais é o valor do prêmio que será pago ao apostador que tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Confira os números sorteados para a Mega-Sena desta terça-feira, 28 de maio:

07, 24, 29, 41 , 46, 60

Sorteio de sábado

Não houve ganhadores no sorteio do último sábado e o prêmio da Mega-Sena acumulou para o sorteio de hoje. No sorteio de sábado, 59 apostas acertaram a quina e cada uma delas foi premiada com R$ 62.041,66; na faixa dos quatro acertos, 3.760 apostas levaram R$ 1.390,75. Os números de sábado foram 20, 27, 41, 47, 53, 54.

Timemania sorteia prêmio de R$ 3 milhões

O sorteio da Timemania vai pagar nesta terça-feira ao apostador que acertar as sete dezenas um prêmio estimado em R$ 3 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Timemania são: