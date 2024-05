Menor suspeito de matar vizinhos gastou R$ 360 com roupas antes de fugir; ele foi achado sem vida

Casal de idosos e genro foram encontrados mortos com marcas de facadas, em Agudos, no interior de SP

A Polícia Civil segue investigando as mortes de três pessoas da mesma família em Agudos, no interior de São Paulo. O adolescente de 15 anos, apontado como principal suspeito, teria gastado R$ 360 em roupas e ainda pagou um sorvete para um amigo com uma nota de R$ 50 antes de fugir. A investigação apura se os valores foram roubados das vítimas, já que ele teria furtado um telefone celular na casa. O garoto foi encontrado sem vida em um prédio abandonado, em Bauru, que fica na região.

Conforme o delegado Marcos Jefferson, responsável pelas investigações, na tarde de sexta-feira (24), depois que os corpos de Joana Fátima Sanches Carrasco, de 70 anos, e Aparecido Roberto Carrasco, de 74, e do genro deles, Valdinei de Souza, de 57, foram encontrados, o adolescente saiu de casa. Ele teria ido comprar roupas com o amigo, que estranhou o fato de vê-lo com dinheiro.

O colega contou à polícia que perguntou onde ele tinha conseguido os recursos para comprar as roupas, em espécie, e ele disse que fez um trabalho e foi pago por ele. Mesmo desconfiado, o amigo disse que deixou que ele passasse a noite na sua casa, pois disse que tinha brigado com a mãe.

No sábado (25), o adolescente voltou para casa e disse para a mãe e a irmã que estava indo para Bauru. Após buscas, ele foi achado em um prédio abandonado, já na segunda-feira (27), sem vida. Conforme a polícia, ele tinha um ferimento nas costas, mas ainda não é possível afirmar se sofreu um acidente ou se o caso se trata de homicídio ou suicídio.

Morte dos vizinhos

O garoto passou a ser investigado depois que os vizinhos foram achados mortos em casa, no bairro Professor Simões, em Agudos, na manha da última sexta-feira. A filha dos idosos e esposa do homem, Karina Sanches Carrasco, de 46, foi quem encontrou os corpos com marcas de facadas.

Conforme a polícia, Karina, que é servidora pública, disse que estava trabalhando e não conseguiu falar com Valdinei. Ela sabia que o companheiro tinha saído para caminhar e, no trajeto, sempre passava na casa dos sogros. Assim, ela tentou contato com os pais, sem sucesso.

A mulher decidiu ir até a casa dos pais e, chegando lá, já encontrou os dois e o marido mortos. Joana estava caída na cozinha, enquanto Aparecido Roberto estava na sala. Já o corpo de Valdinei estava em um dos quartos. Além disso, segundo Karina, o fogão da casa estava pegando fogo.

O socorro foi acionado, mas as vítimas já estavam sem vida. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exames necropsiais.

Havia a suspeita de assalto, mas a polícia disse que nada tinha sido levado e não havia sinais de arrombamento no imóvel. Mas, estranhamente, o adolescente desapareceu na sequência e passou a ser investigado. Depois, foi descoberto que ele furtou o celular de uma das vítimas.

Vício em drogas

Em depoimento, a mãe do adolescente contou que ele era usuário de drogas e costumava misturar remédios com bebidas alcoólicas. O garoto apresentava um comportamento agressivo e, quando a mulher retirou o celular dele, chegou a atacá-la.

A irmã do adolescente também confirmou que o ele consumia entorpecentes e costumava subir no telhado da casa em que morava, sendo que o imóvel ficava nos fundos da casa dos idosos mortos.