Esta foi a escolha feita por Meghan Markle que impactou seu estilo de vida

Sapatos grandes para os pés, uma escolha comum entre as celebridades, dentre elas Victoria Beckham e Meghan Markle, é usualmente usada para quem quer evitar as bolhas nos pés. Mas, de acordo com especialistas, essa escolha por sapatos maiores pode ter efeitos a longo prazo nos pés.

“Sapatos que são muito grandes não o apoiam tão bem quanto deveriam, e também colocarão seus tornozelos, joelhos, quadris e costas em perigo e aumentarão suas chances de ter um acidente”, diz o podólogo Christophe Champs, em entrevista à revista Hello! Magazine.

A falta de suporte também reduzirá a estabilidade do tornozelo, o que afetará o alinhamento dos joelhos e do quadril, o equilíbrio geral e isso sem mencionar o risco de escorregar, tropeçar e cair, acrescenta Christophe.

“Sapatos que são muito grandes também afetam negativamente sua postura em pé devido à falta de suporte”, acrescenta Christophe.

Desde suas primeiras aparições como membro da realeza britânica, Meghan Markle usualmente era vista usando sapatos maiores do que os seus pés. Foi assim durante o anúncio de noivado com o príncipe Harry e em diversas outras ocasiões.

Depois da mudança de ambos com os filhos para a Califórnia, onde vivem na praia de Montecito, nos Estados Unidos, Meghan tem sido comumente vista usando sapatos mais confortáveis, como tênis e sapatilhas.

Quando usamos saltos, nossa bacia se inclina de forma não natural, o que pode causar dor lombar. Usar saltos muito altos também afetam as pontas dos pés e os dedos dos pés, pois você precisa trabalhar para tentar se estabilizar e se manter equilibrado.

Usar saltos altos também impede que o tendão de Aquiles relaxe, o que significa que pode ficar tenso depois de um dia em pé.