Kate Middleton usa vestido de 10 mil reais em aparição em Wimbledon

A duquesa de Cambridge fez mais uma aparição nesta semana ao lado do marido, o príncipe William, e usou um vestido azul de bolinhas brancas. A peça, assinada pela designer Alessandra Rich, já tinha sido usada por Kate em outra ocasião.

Os Cambridge foram fotografados no em dois eventos esportivos, no All England Lawn Tennis Club e no Croquet Club, ambos que sempre são acompanhados pelos dois.

O vestido de Kate, de comprimento midi, era estampado com bolinhas brancas e ela o combinou com scarpins branco e preto, também da mesma designer do vestido, e uma bolsa branca da Mulberry. Ela completou o look com óculos de tartaruga e brincos de pérolas.

Segundo o Independent UK, o vestido de Kate custou £1,500 libras esterlinas, o que equivale a mais ou menos, R$ 10 mil reais.

A escolha da duquesa por roupas inspiradas na moda dos anos 1940 nas últimas aparições públicas têm chamado a atenção de seus fãs. No início do ano e sabemos também que Kate gosta da estampa de bolinhas, conhecida também como estampa poá.

O vestido Alessandra Rich, usado por Kate Middleton, tem uma forte semelhança com o vestido de bolinhas azul e branco de Diana, desenhado por Catherine Walker, que ela usou duas vezes: uma para acompanhar a rainha Elizabeth II na estação Victoria para receber o presidente alemão Richard von Weizsacker em 1986 e a outra em 1989 na viagem real do Golfo com o príncipe Charles para se encontrar com o emir do Kuwait, Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

Alessandra Rich é uma das designers preferidas de Kate e ela já usou outros vestidos da estilista em ocasiões anteriores. Uma das mais recentes foi no mês passado, quando Kate compareceu ao Royal Ascot. Ela usou um vestido que lembrava o vestido de bolinhas preto e branco que a princesa Diana usava nas corridas do Royal Ascot de 1988.