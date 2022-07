Moda: esta é a lista de looks com baggy jeans que te farão parecer mais jovem Reprodução - Nueva Mujer

Assim como o mom, o baggy jeans é uma excelente opção na hora de compor o look e parecer mais jovem, sempre que feitas as combinações adequadas na hora de decidir as peças do dia, é claro.

E, se você quer ter ideias de como apostar na hora de utilizar este jeans, separe os próximos minutos e confira algumas sugestões que trouxemos hoje e que te deixarão ainda mais linda. Preparada para conferir?

Baggy jeans com camisa

Começando nossa lista, temos esta dica clássica que vai bem com diversos looks, incluindo os com baggy jeans. Se você quer garantir total elegância e estilo, basta combinar a sua calça com uma camisa branca (pode ser de outra cor, caso não a tenha neste tom).

Para fechar e arrasar em sua composição, você pode usar tanto um salto, bota ou tênis.

Peça complementada com bustier

Isso mesmo! Caso sua ideia em mente seja a de esbanjar sensualidade, basta vestir o seu baggy jeans, com um bustier e adicionar uma jaqueta. Não esqueça do salto alto, que dará aquele toque final, combinado?

Veja estas dicas para estar na moda:

Baggy jeans com top e blazer

Um look moderno e sexy, esta é a proposta desta última recomendação que é super fácil de reproduzir. Assim como o próprio título já diz, você deverá combinar o seu baggy jeans com um top e blazer.

Seja para um encontro, saída com as amigas ou até mesmo um evento, esta dica vai super bem com um salto alto.

