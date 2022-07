Moda: 3 looks com botas longas que te deixarão mais elegante e estilosa Instagram @annehathawayupdates

Além de ajudar com o frio quando as temperaturas diminuem, as botas longas são ótimas alternativas quando a ideia é estar na moda e garantir looks que te deixem mais elegante e estilosa.

Pensando nisso, trouxemos hoje uma lista com 3 ideias de composições na hora de montar seu look e que foram usadas pela atriz Anne Hathaway. As informações são do portal Nueva Mujer. Vamos lá conferir?

1 - Legging com sobretudo

Recentemente, compartilhamos um conteúdo somente com dicas de como usar calças legging e, se você ainda não sabia disso, queremos trazer hoje esta dica na hora de compor o seu look.

Para arrasar no dia a dia, você pode apostar na legging preta com o sobretudo bege, um suéter cinza e as botas também em tom preto.

2 - Vestido curto com meia-calça e botas

Continuando nossa listinha, temos esta recomendação que te fará brilhar. Para isso, você deve combinar um vestido preto com meia-calça e uma bota. Se estiver frio, o sobretudo também pode ser aplicado, igual ao que você vê na imagem acima.

3 - Short e blazer

Por fim, quando o objetivo é estar elegante e moderna, o blazer é uma das opções mais assertivas. Você pode fazer esta combinação: vista um suéter preto, com um short, um blazer tweed preto e branco e feche com meia-calça e bota.

