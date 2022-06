5 ideias de looks com saia jeans que te deixarão mais estilosa e confortável Foto ilustrativa - Pinterest

Principalmente quando a temperatura sobe, vai super bem uma saia jeans, não é mesmo? No entanto, muito mais do que somente ajudar com o clima, quando feitas as combinações corretas, você terá looks que te deixarão mais estilosa e ao mesmo tempo confortável.

E, se você tem 30 anos ou mais, as dicas de hoje vão te dar uma mãozinha para parecer mais moderna. Não se preocupe! Se tiver menos, também poderá utilizar estas recomendações.

Com orientações compartilhadas pelo portal Nueva Mujer, trouxemos nesta oportunidade 5 ideias de looks com saia jeans. Bora lá conferir quais são?

1 - Saia jeans com camiseta

Se o seu objetivo é parecer mais estilosa e garantir todo o conforto possível, é uma das escolhas mais adequadas.

Você pode combiná-la com um tênis ou até mesmo salto alto.

2 - Mini saia com top

Esta é uma excelente opção para parecer moderna e ao mesmo tempo sexy. Você pode usar a sua mini saia com um top de qualquer cor.

Complementando com um tênis branco, este será o look ideal para os dias mais quentes.

3 - Saia midi com camisa

Você com certeza vai amar esta dica! Para complementar o look com a saia midi, é recomendada uma camisa em tom rosado, branco ou até mesmo azul claro. Finalize com um tênis branco ou salto alto.

4 - Saia curta com camisa e blazer

Um blazer é sempre bem-vindo, né? E quando falamos em saia jeans, ainda mais! Combine o seu look do dia com uma camisa branca e um blazer em tom claro. Não esqueça do seu tênis, de preferência branco também.

5 - Saia com camisa jeans

Quem foi que disse que não caía bem jeans com jeans? Pelo contrário! Para arrasar com esta dica, você pode utilizar um tênis branco ou salto alto.