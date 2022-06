Moda: 4 looks maravilhosos com calças de cintura alta para parecer mais elegante

4 looks maravilhosos com calças de cintura alta Foto ilustrativa - Pinterest

Além dos jeans que nunca saem de moda, existem algumas alternativas de calças de cintura alta que podem te ajudar bastante quando o objetivo é parecer mais estilosa, desde que utilizadas as combinações adequadas, é claro.

Visto isso, para te dar aquela mãozinha, trouxemos hoje (7) 4 ideias de looks maravilhosos em que você poderá inovar com esta peça. Bora lá conferir? As recomendações são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

1 - Calça paper bag com suéter

Para começar a nossa listinha, uma das principais vantagens deste look, é que ele te deixará mais estilosa e ao mesmo tempo muito confortável.

Você deve combinar a sua paper bag com um suéter semelhante ao que vê na imagem. Um chapéu também será positivo para esta composição.

2 - Vamos de calça palazzo com bodysuit?

Para combinar a sua palazzo com o bodysuit você pode apostar tanto na segunda peça com mangas longas ou curtas. Não esqueça do salto alto!

Não esqueça de ver estas dicas de moda também:

3 - Cintura alta com camisa

Sobre esta dica, merece um ponto de atenção, porque é recomendado utilizá-la com uma camisa curta. Caso não tenha, a peça deve ir por dentro da calça e acompanhada, por exemplo, de um tênis branco ou salto alto.

4 - Mom jeans com top e blazer

Embora tenhamos dedicado um conteúdo especial para os mom jeans, não poderíamos deixar de falar desta opção. Então, junto de um top e do seu mom jeans, acrescente um blazer em tom neutro.

Esta recomendação combina bastante com um tênis branco ou salto alto.

E então, o que você achou das recomendações?