5 ideias de looks com botas para alongar as pernas e parecer mais estilosa

Quando a ideia é parecer que tem as pernas mais longas, as botas são excelentes aliadas e têm efeito bastante positivo na composição dos looks, desde que utilizadas com as peças adequadas, é claro.

Pensando nisso, se você quer aprender algumas recomendações e está buscando inspirações, trouxemos para começar bem a semana 5 ideias de looks com botas para alongar as pernas e parecer mais estilosa. As dicas são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

1 - Vamos começar pela saia lápis?

Apostando nessa peça com uma abertura lateral, fará com que você tenha este efeito de pernas mais longas. E, para completar e arrasar no look, uma ótima dica é investir em uma camiseta, com a bota e uma bolsa pequena.

2 - Botas com calça skinny

Uma das vantagens ao utilizar a calça skinny é que por ser mais justa, fará com que as pernas também atinjam este efeito de alargamento.

Além das botas, é claro, não esqueça de complementar seu look com uma camisa ou camiseta.

3 - Minissaia de couro

Mais uma alternativa é apostar nas botas com minissaia de couro, o que fará com que você esteja bastante estilosa. E o toque final ficará por conta de uma camiseta e uma jaqueta.

4 - Vestido com bota

Sobre esta dica para ter um efeito de alongamento das pernas, semelhante ao indicado no tópico das calças skinnies, é recomendado os vestidos mais ajustados.

Uma ótima alternativa de complemento para o look seria um chapéu e uma bolsa.

5 - Vestido longo com abertura lateral

Para fechar a nossa listinha, a última recomendação e que fará com que pareça que você tem pernas mais longas é investir em um vestido longo com abertura lateral.

E, outra vantagem para esta dica é que você pode apostar tanto em um vestido mais justo ou solto, fechando com a bota.