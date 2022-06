4 ideias de looks com mom jeans para ir trabalhar de maneira elegante e confortável

4 ideias de looks com mom jeans para ir trabalhar de maneira elegante Foto ilustrativa - Pinterest

Não é segredo para ninguém que os mom jeans são super estilosos e que se tornaram peças favoritas na composição dos looks em 2022, não é mesmo? E, embora alguns ainda tenham dúvida, sim, é possível combiná-los para ir ao trabalho ainda mais elegante sem precisar fazer “algo de outro mundo”.

Pensando nisso, trouxemos hoje 4 sugestões de looks com mom jeans que vão fazer com que você arrase na ida ao escritório. Vamos lá conferir? As recomendações são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

1 - Mom jeans com sobretudo e tênis

Que tal aproveitar os dias frios para combinar o seu mom jeans com um sobretudo? Para completar este look, além do tênis, que pode ser branco ou preto, uma dica é apostar também em um suéter. Show, né?

2 - Vamos de jaqueta e bota?

Se a sua ideia em mente é parecer ainda mais moderna, esta é a escolha perfeita! No entanto, é importante saber escolher os itens corretos, então, junto ao seu mom jeans, invista em uma camisa ou camiseta e uma jaqueta jeans ou xadrez.

Por fim, basta completar seu look com as botas.

3 - Mom jeans com blazer

Um blazer quase sempre vai bem, certo? Porém, quando falamos em mom jeans é recomendado apostar nesta peça em tons neutros, acompanhadas de uma camiseta.

Junto ao indicado anteriormente, você pode utilizar um tênis branco, que além de fazê-lo arrasar, vai te permitir estar confortável.

4 - Brilhe com uma camisa e salto alto

Para fechar a nossa listinha, semelhante ao que você vê na imagem, uma ótima dica é investir em uma camisa ou suéter e, claro, em um salto alto para ter ainda mais destaque.