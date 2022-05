A verdade por trás das normas bizarras de vestimenta da realeza

Por mais que saibamos que existam diversos protocolos a serem cumpridos pelos membros da realeza, seus funcionários e também pelas pessoas comuns que têm contato com membros da Coroa, a realeza britânica é uma das únicas no mundo onde esse quesito ainda é um assunto curioso.

Por mais que suspeitemos que o código de vestimenta da realeza britânica seja renovado ao longo do tempo, algumas regras continuam, principalmente aquelas que determinam a vestimenta em aparições públicas. Roupas e acessórios que lembram os trajes do século XVI fazem parte dessa tradição.

Os chapéus

O chapéu é um acessório que faz parte do código de vestimenta da realeza britânica para mulheres em eventos públicos. O uso deste acessório remete ao período anterior à década de 1950, em que as mulheres ainda eram proibidas de mostrar o cabelo em público. Com o tempo, os chapéus ficaram restritos a eventos formais e ocasiões excepcionais.

Luvas

O código exige o uso de luvas para evitar a contaminação por germes ao cumprimentar outras pessoas. Creia! Mas, com o tempo, essa tradição veio sendo mudada, especialmente em ocasiões durante eventos internos.

Looks monocromáticos e tons fortes

Não sabemos quem começou a usar looks monocromáticos, mas é fato que diversas mulheres da realeza escolhem vestidos ou conjuntos na mesma cor por décadas. O especialista em etiqueta Grant Harrold explica que os os tons fortes do guarda-roupa de arco-íris seriam uma forma de garantir que a Rainha se destaque entre o público.

Crianças sempre de short

Os meninos devem usar apenas shorts, pois, segundo a tradição, as calças só são permitidas quando estão maduras o suficiente. Quebrar a regra pode aproximar os meninos da juventude suburbana. Ainda assim, o príncipe George, filho do príncipe William e Kate Middleton, apareceu em uma ocasião em calças, embora esta seja uma aparição rara.

Uniforme militar

Homens adultos são obrigados a usar uniformes militares durante eventos formais. Dessa forma, os homens mostram seu compromisso com os regimentos do país em questões militares.

Tiara

Outra tradição é o uso de tiaras, que devem ser usadas por mulheres casadas e/ou mulheres pertencentes à família real. Tiaras adornadas com diamantes ou outras pedras chamativas são limitadas a eventos noturnos. Tal costume contribui para a determinação da situação civil e financeira das mulheres.