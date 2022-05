Kate Middleton e William querem “quebrar os protocolos” quando Elizabeth não for mais rainha

O príncipe William e Kate Middleton querem mudar drasticamente os protocolos relacionados à realeza britânica quando o príncipe Charles subir ao trono. Pelo menos isso foi o que garantiu uma fonte próxima do duque e da duquesa de Cambridge ao jornal britânico The Sunday Mirror.

Segundo a publicação, Kate e William estariam ansiosos para mudar seus títulos reais para passarem uma imagem mais “acessível” e também querem mudar as regras sobre as tradições com relação às reverências aos membros da Coroa.

Nos últimos dois anos, especialmente após o falecimento do príncipe Philip, o marido da Rainha Elizabeth II, a monarca do Reino Unido tem se mostrado mais debilitada. Afinal, ela é uma senhora respeitável de 96 anos. Mesmo com essa idade, a Rainha nunca deixou de trabalhar e continua desempenhando seu papel.

Neste ano, após um diagnóstico por Covid-19 no início do ano, Elizabeth II revelou que sua saúde foi impactada pela doença. No início do mês, ela designou o príncipe Charles, seu herdeiro direto, para abrir os trabalhos no Parlamento inglês. Uma tarefa que é dada ao monarca e à qual Elizabeth nunca tinha faltado.

Fato é que muitos especialistas em realeza britânica têm apontado que não falta muito para que ela deixe o trono do Reino Unido e que existe uma possibilidade real de que ela abdique ao trono após as comemorações de seu Jubileu de Platina. Evento que será celebrado em junho deste ano e que marca os 70 anos de reinado de Elizabeth, a monarca com mais tempo de reinado do Reino Unido.

A fonte garantiu que William e Kate estão atentos a este momento da realeza e também, pela evolução da sociedade britânica que já não é a mesma da época do início de reinado de Elizabeth.

“Eles querem ser mais acessíveis, menos formais, menos abafados e romper com muita tradição”, disse a fonte ao The Sunday Mirror.

A reportagem afirma que a medida foi inspirada pela reação à sua última turnê real no Caribe, quando manifestantes se reuniram para pedir que a monarquia se desculpasse por sua história de colonialismo.

A fonte acrescentou: “Quando a equipe voltou a Londres, o casal teve um interrogatório com assessores. Eles revisaram tudo e identificaram coisas específicas que deram errado e como melhorar no futuro”.

“O consenso geral era de que a turnê parecia desatualizada, fora de alcance, muito formal e abafada. Então agora é mais ‘Wills e Kate’ em vez do duque e da duquesa de Cambridge”, finalizou a fonte.