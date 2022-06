Moda: 4 ideias de looks com roupas nude que te deixarão muito mais elegante Foto - Pinterest

Que a cor nude é um arraso, isso não é segredo para ninguém. Mas, você sabe fazer as combinações adequadas para ter looks mais estilosos? Se respondeu não ou se está buscando inspirações, aproveite a oportunidade para conferir algumas dicas que trouxemos hoje.

Para começar bem a semana, nós compartilharemos a seguir uma lista com 4 ideias de looks com roupas nude que te deixarão muito mais elegante. Preparado?

1 - Jeans com suéter e salto agulha nude

Para começar nossa listinha, temos esta dica maravilhosa! Se você quer estar mais estilosa, pode apostar em um mom jeans ou calça skinny e complementar o look com um suéter claro e salto agulha nude.

2 - Vestido de seda nude

Se o seu objetivo é estar elegante, sensual e ao mesmo tempo confortável, um vestido de seda na cor nude é a escolha adequada. E, para arrasar ainda mais, utilize um calçado do mesmo tom.

3 - Saia midi com camisa

Como reforçado por nós em outras oportunidades, a saia midi é a escolha perfeita para compor diversos looks e o mesmo para este caso. Você pode também apostar em uma saia tule e complementar com uma camisa branca ou xadrez.

4 - Calça nude com camiseta branca

Para fechar nossa lista de indicações, temos esta recomendação super prática. Se você quer reproduzi-la, deverá utilizar uma calça nude com camiseta e tênis branco. É recomendado contar com uma bolsa em tom nude também.

Dicas compartilhadas pelo site Nueva Mujer.

