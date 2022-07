Moda: 3 formas e looks com mocassim para garantir total elegância e estar estilosa Foto - Pinterest

Mais um dia terminando e para encerrá-lo da melhor forma, o que acha de conferir algumas dicas de moda e em especial para aprender algumas combinações de looks com calçados mocassim?

Com dicas compartilhadas pelo portal Nueva Mujer, trouxemos hoje uma lista com 3 alternativas de looks que você pode usar no dia a dia e que ajudarão a resgatar total elegância em sua composição.

1 - Calça branca e camisa

Para começar nossa listinha, temos esta dica que deve ser aplicada quando o objetivo é parecer mais chique e moderno. É muito fácil de executá-la, basta apenas que combine uma calça branca, com uma camisa preta e o mocassim na mesma cor da última peça.

Além do indicado acima, você pode fechar seu look com uma jaqueta de couro ou um blazer.

2 - Mocassim com blazer

E já que falamos de blazer, esta é uma dica que não pode faltar! Para brilhar em sua composição, utilize uma calça jeans, com um mocassim preto, uma camisa branca e feche com o blazer e um cinto preto.

3 - Jeans e suéter

Por último, aproveitando a aposta no jeans, temos esta dica clássica, em que você pode utilizar um suéter em tom mais escuro, pode ser igual ao da foto, com uma calça jeans, podendo ser skinny ou mom, e um mocassim preto.

Você também pode investir em uma bolsa e sobretudo para arrasar ainda mais no look.

