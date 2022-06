Moda: 3 looks com vestidos de costas abertas que te deixarão mais elegante e sensual Foto - Pinterest

Quando o objetivo é estar mais elegante, sensual e cômoda, os vestidos de costas abertas, como são popularmente conhecidos, são excelentes alternativas, desde que feitas as combinações adequadas quando são decididos os looks.

Visto isso, se você precisa de uma mãozinha com este tema para definir qual será sua próxima aposta para estar na moda, confira a seguir a lista que preparamos com dicas que são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

1 - Vestido longo com decote assimétrico

Abrindo nossa listinha, temos este vestido longo que te deixará super elegante. Com um decote assimétrico nas costas, essa é a sugestão perfeita para estar estilosa e cômoda ao mesmo tempo.

Não esqueça de conferir estas diquinhas de moda:

2 - Vestido com decote V

Seja com um vestido curto ou longo, esta é a recomendação ideal para quem deseja estar mais elegante. E, para se ter um efeito mais positivo, as alças devem ser finas ou ligeiramente grossas.

3 - Vestido midi com costa decotada

Assim como as saias, os vestidos midi são excelentes alternativas para arrasar em seu look. Como se sinta mais confortável, você pode apostar em uma peça com as costas totalmente decotadas ou somente uma parte.

Lembre-se também que para fechar os looks você pode apostar em saltos, sapatilhas, etc, além de acessórios que ajudam a dar mais destaque.

