Moda: estes são os looks e formas de combinar calças e tênis para parecer mais elegante

Como estar na moda e parecer mais elegante apostando em peças simples como as calças e tênis? Se você tem esta curiosidade, separe os próximos minutos para ler este texto até o final e conferir uma lista com dicas maravilhosas.

Trazendo recomendações super fáceis de reproduzir, as informações são compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer. Veja a seguir.

1 - Jeans com sobretudo

Começando nossa lista, principalmente nos dias em que os termômetros dão uma reduzida, esta é uma dica que trará toda a sua elegância. Para executá-la, você deve contar com uma calça jeans skinny, um tênis branco, uma camisa e fechar o seu look com um sobretudo.

2 - Legging de couro com blazer

Recentemente, compartilhamos um conteúdo com recomendações exclusivas sobre formas de utilizar a calça legging, de toda forma, não podemos deixar de citá-la também nesta oportunidade.

Aposte em uma legging de couro, com blazer, um sapato branco e invista também em uma camisa ou camiseta branca para arrasar.

Aproveite a oportunidade e confira mais uma dica de moda:

3 - Calça de cintura alta com tênis

Fechando nossa lista, trazemos esta dica maravilhosa! Fácil de reproduzir, você deverá vestir uma calça de cintura alta com um cinto, top ou suéter e fechar com o calçado.

Com informações do portal Nueva Mujer.

