Moda: 3 formas e looks com jeans para brilhar e parecer mais moderna e estilosa Foto - Pinterest

Embora a calça jeans seja uma peça comum no dia a dia de diversas pessoas, quando falamos em estar e parecer mais moderna, há algumas combinações que podem te dar uma mãozinha e fazer brilhar ainda mais.

E, se você quer saber como, nós separamos hoje uma listinha com 3 peças e looks com este tecido para que você possa aplicar na hora de compor e definir o seu visual do dia. Preparado?

1 - Jaqueta jeans e vestido

Começando a nossa listinha, esta é a dica que parece simples, mas que na verdade te ajuda bastante a estar estilosa. Você deve utilizar o seu vestido, seja ele longo ou curto, com a jaqueta jeans.

Por ser algo bem casual e moderno, para garantir a composição perfeita e ao mesmo tempo confortável, você pode utilizar um tênis branco, alpargata ou sapatilha.

Coloque estas recomendações de moda em sua lista:

2 - Macacão jeans

Recentemente, compartilhamos um conteúdo dedicado totalmente à sugestões de macacões e para a nossa listinha de peças jeans, este é um item que não pode faltar!

Para arrasar na composição do seu look, você pode utilizá-lo com um body, suéter ou top e completá-lo com um tênis ou salto.

3 - Vestido jeans

Esta é a dica que não pode faltar quando falamos em utilizar peças com tecido jeans! Junto do seu vestido, você pode usar um tênis branco, salto ou alpargatas.

Para fechar, você pode complementá-lo com um chapéu e bolsa.

Dicas compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

