NASA divulga novo registro feito pelo Telescópio Hubble no espaço; confira

O Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA registrou recentemente este enorme aglomerado de galáxias, chamado Abell 1351.

Como detalhado pela NASA, o observatório utiliza suas duas câmeras: Wide Field Camera 3 e Advanced Camera for Surveys.

O aglomerado Abell 1351 fica na constelação da Ursa Maior no hemisfério norte.

NASA divulga novo registro feito pelo Telescópio Hubble no espaço

Esta imagem está cheia de raios de luz que são na verdade as imagens de galáxias distantes.

As listras são o resultado de lentes gravitacionais, um fenômeno astrofísico que ocorre quando um corpo celeste massivo, como um aglomerado de galáxias, distorce o espaço-tempo com força suficiente para afetar o caminho da luz que passa por ele, quase como se a luz estivesse passando por uma lente gigantesca.

As lentes gravitacionais vêm em duas variedades – fortes e fracas – e ambas podem ajudar os astrônomos a determinar a distribuição de massa dentro de um aglomerado de galáxias como Abell 1351.

Como detalhado pela NASA, esta observação faz parte de um álbum astronômico que contém instantâneos de alguns dos aglomerados de galáxias mais massivos.

Esta coleção de aglomerados massivos demonstra fenômenos astrofísicos interessantes, como fortes lentes gravitacionais, além de apresentar exemplos espetaculares de evolução violenta de galáxias.

Para obter este álbum astronômico, os astrônomos propuseram um ‘Snapshot Program’, que são listas de exposições separadas e relativamente curtas que são inseridas em intervalos entre observações mais longas do Hubble.

Ainda de acordo com as informações, ter um grande conjunto de candidatos a instantâneos permite que o Hubble use cada segundo possível do tempo de observação, maximizando a produção científica do observatório. Confira:

Texto com informações da NASA