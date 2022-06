NASA: Imagem captada pelo Telescópio Hubble revela aglomerado globular distante localizado na constelação de Sagitário; confira

Esta imagem impressionante repleta de estrelas mostra o aglomerado globular Terzan 9 na constelação de Sagitário, em direção ao centro da Via Láctea.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o Telescópio Espacial Hubble capturou esta cena brilhante usando sua Wide Field Camera 3 e Advanced Camera for Surveys.

Aglomerados globulares são grupos estáveis e fortemente ligados de dezenas de milhares a milhões de estrelas.

Imagem captada pelo Telescópio Hubble revela aglomerado globular distante localizado na constelação de Sagitário

Como esta imagem demonstra, os corações dos aglomerados globulares são densamente repletos de estrelas.

Como detalhado pela NASA, Terzan 9 é pontilhado com tantas estrelas brilhantes que se assemelha a um mar de lantejoulas ou a um grande baú de tesouro repleto de ouro.

Este instantâneo estrelado é de um programa do Hubble que investiga aglomerados globulares localizados em direção ao coração de nossa galáxia, a Via Láctea.

“A região central da Via Láctea contém um grupo de estrelas bem compactado conhecido como bojo galáctico, rico em poeira interestelar. Essa poeira dificulta o estudo dos aglomerados globulares próximos ao centro da galáxia, pois absorve a luz das estrelas e pode até alterar as cores aparentes das estrelas nesses aglomerados”, informou.

A sensibilidade do Hubble em comprimentos de onda visíveis e infravermelhos permite aos astrônomos medir como as cores das estrelas mudam devido à poeira interestelar.

Ainda de acordo com as informações, conhecer a verdadeira cor e brilho de uma estrela permite que os astrônomos estimem sua idade e, assim, estimem a idade do aglomerado globular.

Texto com informações da NASA