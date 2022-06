A Agência Espacial Americana (NASA) e o Departamento de Energia dos EUA (DOE) estão trabalhando juntos para avançar as tecnologias nucleares espaciais.

Como detalhado pela NASA, as agências selecionaram três propostas de conceito de projeto para um projeto de sistema de energia de superfície de fissão que poderia estar pronto para ser lançado até o final da década para uma demonstração na Lua. Essa tecnologia beneficiaria a exploração futura sob o guarda-chuva da Artemis (missão espacial).

Os contratos, a serem concedidos através do Laboratório Nacional de Idaho do DOE, estão avaliados em aproximadamente 5 milhões de dólares.

“Os contratos financiam o desenvolvimento de conceitos iniciais de projeto para um sistema de energia de fissão de classe de 40 quilowatts planejado para durar pelo menos 10 anos no ambiente lunar”, detalhou.

Como detalhado pela NASA, relativamente pequenos e leves em comparação com outros sistemas de energia, os sistemas de fissão são confiáveis e podem permitir energia contínua independentemente da localização, luz solar disponível e outras condições ambientais naturais.

Nova imagem da NASA revela estratégia para criar estação de energia nuclear na Lua

Uma demonstração de tais sistemas na Lua abriria caminho para missões de longa duração na Lua e em Marte.

A Battelle Energy Alliance, a empreiteira de gerenciamento e operação do Laboratório Nacional de Idaho, liderou o desenvolvimento, avaliação e aquisição da Solicitação de Propostas patrocinada pela NASA.

Os prêmios da Fase 1 fornecerão à NASA informações críticas da indústria que podem levar ao desenvolvimento conjunto de um sistema de energia de fissão certificado para voo completo.

As tecnologias de energia de superfície de fissão também ajudarão a NASA a amadurecer os sistemas de propulsão nuclear que dependem de reatores para gerar energia.

Ainda de acordo com as informações, esses sistemas podem ser usados para missões de exploração do espaço profundo.

Texto com informações da NASA