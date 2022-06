Imagens inéditas captadas pelo Rover da NASA revelam mudanças misteriosas em Marte; confira

Desde o ano passado, o rover Curiosity Mars da NASA tem viajado por meio de uma zona de transição de uma região rica em argila para uma cheia de um mineral salgado chamado sulfato em Marte.

Como detalhado pela NASA, enquanto a equipe científica visou a região rica em argila e a região carregada de sulfato para evidências que cada uma pode oferecer sobre o passado aquático de Marte, a zona de transição está provando ser cientificamente fascinante também.

Com isso, podendo fornecer o registro de uma grande mudança no clima de Marte bilhões de anos atrás, que os cientistas estão apenas começando a entender.

Crédito Impressionantes formações rochosas documentadas pelo rover fornecem evidências de um clima seco. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Os minerais argilosos se formaram quando lagos e riachos ondularam na Cratera Gale, depositando sedimentos no que hoje é a base do Monte Sharp, a montanha de 5 quilômetros de altura cujo sopé do Curiosity vem subindo desde 2014.

Mais alto na montanha na zona de transição, as observações do Curiosity mostram que os riachos secaram em gotejamentos e dunas de areia se formaram acima dos sedimentos do lago.

Como detalhado pela NASA, à medida que o rover sobe mais alto através da zona de transição, detecta menos argila e mais sulfato. O Curiosity perfurará em breve a última amostra de rocha que coletará nesta zona, fornecendo um vislumbre mais detalhado da mudança na composição mineral dessas rochas.

Características geológicas únicas também se destacam nesta zona. As colinas na área provavelmente começaram em um ambiente seco de grandes dunas de areia varridas pelo vento, endurecendo em rocha ao longo do tempo.

Entremeados aos restos dessas dunas estão outros sedimentos carregados pela água, talvez depositados em lagoas ou pequenos riachos que outrora se entrelaçavam entre as dunas. Esses sedimentos agora aparecem como pilhas de camadas escamosas resistentes à erosão.

Tornando a história mais rica ainda mais complicada é o conhecimento de que houve vários períodos em que as águas subterrâneas diminuíram e fluíram ao longo do tempo, deixando um amontoado de peças de quebra-cabeça para os cientistas do Curiosity montarem em uma linha do tempo precisa.

Problemas com o Rover Curiosity Mars da NASA

Como detalhado pela NASA, embora o Curiosity tenha saído do modo de segurança e voltado às operações normais dois dias depois (após uma parada não esperada em 7 de junho), os engenheiros do JPL ainda estão analisando a causa exata do problema.

Eles suspeitam que o modo de segurança foi acionado depois que um sensor de temperatura forneceu uma medição imprecisa, e não há sinal de que isso afetará significativamente as operações do rover, já que os sensores de temperatura de backup podem garantir que os componentes eletrônicos dentro do corpo do rover não fiquem muito quentes.

Ainda de acordo com as informações, as rodas de alumínio do rover também estão mostrando sinais de desgaste.

