A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma nova sonificação captada pelo Event Horizon Telescope recentemente.

Como detalhado pela NASA, usando uma varredura semelhante a um radar, a sonificação começa na posição das 12 horas e varre no sentido horário.

As mudanças no volume representam as diferenças de brilho que o EHT observou ao redor do horizonte de eventos de Sgr A*.

O ‘audio assustador’ de um buraco negro gigante encontrado no centro da nossa Via Láctea

O material que está mais próximo do buraco negro e, portanto, se move mais rápido, corresponde a frequências mais altas .

Como detalhado pela NASA, essa sonificação foi processada de maneira especial para permitir que um ouvinte ouça os dados em som estéreo 3D.

Com isso, os sons parecem começar diretamente à frente e depois se movem no sentido horário para um ouvido e depois para o outro à medida que a varredura é feita. Confira:

Aglomerado de galáxias distante

Em outro registro impressionante, várias centenas de galáxias residem no núcleo do aglomerado de galáxias Abell 370, localizado a aproximadamente 4 bilhões de anos-luz da Terra.

Nesta sonificação, as ondas sonoras são geradas com base no brilho e na posição dos objetos cósmicos na imagem.

Ainda de acordo com as informações, luz mais brilhante é convertida em som mais alto e a frequência aumenta da parte inferior para a parte superior da imagem. Confira:

Texto com informações da NASA