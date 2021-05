Helicóptero Ingenuity da NASA iniciará nova fase de demonstração; nova missão no planeta vermelho

O helicóptero Ingenuity da Agência Espacial Americana (NASA) tem uma nova missão no planeta vermelho. O equipamento iniciará uma nova fase de demonstração em Marte.

Como revelado pela instituição, por meio de um longo comunicado, tendo provado que o voo controlado e motorizado é possível, o experimento logo embarcará em uma nova fase de demonstração de operações, como a exploração aérea e outras funções poderiam beneficiar a exploração futura de Marte e outros mundos.

Essa nova fase terá início após o helicóptero concluir seus próximos dois voos. A decisão de adicionar uma demonstração de operações é o resultado do Rover Perseverance estar adiantado na verificação completa de todos os sistemas do veículo desde seu pouso em 18 de fevereiro, e sua equipe de ciência escolher um trecho próximo do leito da cratera para suas primeiras explorações detalhadas.

Como revelado pela NASA, com os sistemas de energia, telecomunicações e navegação em voo do Mars Helicopter operando além das expectativas, surgiu uma oportunidade para permitir que o equipamento continuasse explorando suas capacidades com uma demonstração de operações, sem afetar significativamente a programação do rover.

A demonstração de operações começará em cerca de duas semanas com o sexto voo do helicóptero. Até então, o Ingenuity estará em uma fase de transição que inclui sua quarta e quinta incursões nos céus carmesim de Marte.

Mudança de Curso – Planeta vermelho

Como revelado pela NASA, a transição do Ingenuity da realização de uma demonstração de tecnologia para uma demonstração de operações traz consigo um novo envelope de voo.

Junto com esses voos de ida, haverá mais manobras de precisão, maior uso de suas capacidades de observação aérea e mais risco em geral.

A mudança também significa que o Ingenuity exigirá menos apoio da equipe do Perseverance rover, que está procurando alvos para coletar amostras de rochas e sedimentos em busca de vida microscópica ancestral.

Em 26 de abril – o 66º sol da missão, ou dia marciano – o Perseverance dirigiu por 33 pés (10 metros) com o objetivo de identificar alvos.

Nova fase de demonstração

Como revelado pela NASA, com viagens curtas esperadas para o Perseverance no curto prazo, o Ingenuity pode executar voos que pousem perto da localização atual do rover ou de sua próxima vaga de estacionamento prevista.

O helicóptero pode usar essas oportunidades para realizar observações aéreas de alvos científicos rover, rotas rover potenciais e recursos inacessíveis, enquanto também captura imagens para mapas de elevação digital.

Como revelado pela NASA, as lições aprendidas com esses esforços fornecerão benefícios significativos aos planejadores de missões futuras. Esses voos de reconhecimento são um bônus e não um requisito para o Perseverance completar sua missão científica.

Planeta vermelho e a Terra em lados opostos do Sol

A cadência dos voos durante a fase de demonstração de operações do Ingenuity diminuirá de uma vez a cada poucos dias para cerca de uma vez a cada duas ou três semanas, e as incursões serão programadas para evitar interferir nas operações científicas do Perseverance.

Ainda de acordo com as informações, a equipe avaliará as operações de voo após 30 sóis e concluirá as operações de voo até o final de agosto.

Esse tempo dará à equipe do rover tempo para encerrar suas atividades científicas planejadas e se preparar para a conjunção solar – o período em meados de outubro, quando Marte e a Terra estão em lados opostos do Sol, bloqueando as comunicações.

Texto com informações da NASA

