O helicóptero Ingenuity da Agência Espacial Americana (NASA) se tornou a primeira aeronave na história a fazer um vôo motorizado e controlado em outro planeta.

A equipe confirmou que o voo nesta segunda-feira foi bem-sucedido após receber dados do helicóptero via ‘Rover Perseverance’ da NASA.

Como revelado, o helicóptero movido a energia solar decolou pela primeira vez às 3h34 EDT (12h34 PDT) – um horário que a equipe Ingenuity determinou que teria energia e condições de voo ideais.

Os dados do altímetro indicam que o Ingenuity subiu até sua altitude máxima prescrita de 3 metros e manteve um pairar estável por 30 segundos.

Em seguida, ele desceu, tocando de volta na superfície de Marte após registrar um total de 39,1 segundos de voo. Detalhes adicionais sobre o teste são esperados nos próximos downlinks.

Como revelado pela NASA, a demonstração inicial de voo de Ingenuity foi autônoma.

Pilotada por sistemas de orientação, navegação e controle a bordo, executando algoritmos desenvolvidos pela equipe do JPL.

Helicóptero contém componentes exclusivos

Como os dados devem ser enviados e devolvidos do planeta vermelho por centenas de milhões de milhas usando satélites em órbita e a Deep Space Network da NASA , o Ingenuity não pode ser pilotado com um joystick e seu voo não foi observado da Terra em tempo real.

Esses detalhes serão incluídos oficialmente na próxima edição da publicação Designators for Aircraft Operating Agencies. O local do voo também recebeu a designação de local cerimonial JZRO para a cratera de Jezero.

Helicóptero Ingenuity da Agência Espacial Americana

Como revelado pela NASA, como um dos projetos de demonstração de tecnologia, o Ingenuity Mars Helicopter de 49 centímetros de altura não contém instrumentos científicos dentro de sua fuselagem do tamanho de uma caixa de tecido.

Em vez disso, o helicóptero de 1,8 kg pretende demonstrar se a exploração futura do planeta vermelho poderia incluir uma perspectiva aérea.

Este primeiro voo foi cheio de incógnitas. O planeta vermelho tem uma gravidade significativamente menor – um terço da da Terra.

E também uma atmosfera extremamente fina com apenas 1% da pressão na superfície em comparação com o nosso planeta.

Como revelado pela NASA, isso significa que existem relativamente poucas moléculas de ar com as quais as duas pás do rotor de 1,2 metros de largura do Ingenuity podem interagir para atingir o voo.

O helicóptero contém componentes exclusivos, bem como peças comerciais prontas para uso – muitos da indústria de smartphones – que foram testados no espaço profundo pela primeira vez com esta missão.

Estacionado a cerca de 64,3 metros de distância no mirante Van Zyl durante o primeiro voo histórico do Ingenuity, o Rover Perseverance não apenas atuou como um retransmissor de comunicação entre o helicóptero e a Terra, mas também registrou as operações de vôo com suas câmeras.

Cratera de Jezero em Marte

Como revelado pela NASA, o Perseverance posou com o Ingenuity preso à sua barriga em 18 de fevereiro. Implantado na superfície da Cratera de Jezero em 3 de abril, o equipamento está atualmente no 16º sol, ou dia marciano, de seu teste de voo de 30 sol.

Nos próximos três sóis, a equipe do helicóptero receberá e analisará todos os dados e imagens do teste e formulará um plano para o segundo voo de teste experimental, programado para não antes de 22 de abril.

Ainda de acordo com as informações, se o helicóptero sobreviver ao segundo teste de voo, o Ingenuity a equipe irá considerar a melhor forma de expandir o perfil de voo.

NASA / JPL-Caltech

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: