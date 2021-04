Sonda OSIRIS-REx da NASA deixa sua marca no asteroide Bennu; potencialmente perigoso

Como as pegadas na Lua, a espaçonave OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) deixou sua marca no asteroide Bennu.

Agora, novas imagens impressionantes – tiradas durante o sobrevoo final da espaçonave em 7 de abril – revelam as consequências de seu encontro histórico com o asteroide.

Como revelado pela NASA, por meio de comunicado, a espaçonave voou sobre 3,7 km do asteroide – o mais próximo que esteve desde o Touch-and-Go, ou TAG, evento de coleta de amostra em 20 de outubro de 2020.

Durante o TAG, a cabeça de amostragem da espaçonave afundou na superfície do asteroide e simultaneamente disparou uma carga pressurizada de gás nitrogênio, agitando o material da superfície e conduzindo um pouco para a câmara de coleta.

Como detalhado, os propulsores da espaçonave também lançaram rochas e poeira durante a manobra para reverter o curso e se afastar com segurança do asteróide

O seu nome se refere a Benu, a antiga ave mitológica egípcia associada ao Sol

A comparação das duas imagens revela sinais óbvios de alteração da superfície. No ponto de coleta de amostra, parece haver uma depressão, com vários blocos grandes evidentes no fundo, sugerindo que eles foram expostos por amostragem.

Como informado, há um aumento notável na quantidade de material altamente reflexivo próximo ao ponto TAG contra o fundo geralmente escuro da superfície, e muitas rochas foram movidas.

Onde os propulsores dispararam contra a superfície, o movimento de massa substancial é aparente. Múltiplos pedregulhos de submetro foram mobilizados pelas plumas em forma de anel de fogueira – semelhante a anéis de pedregulhos vistos ao redor de pequenas crateras que marcam a superfície.

A equipe notou que uma pedra medindo 1,25 metros de largura na borda do local de amostragem parecia aparecer apenas na imagem pós-TAG.

Depois apontou que esta pedra é provavelmente uma das presentes na imagem pré-TAG, mas muito mais próxima do local de amostragem, e estima que foi lançada a uma distância de 12 metros pelo evento de coleta de amostra.

Para comparar as imagens de antes e depois, a equipe teve que planejar meticulosamente este sobrevoo final.

Asteroide Bennu – potencialmente perigoso

“Bennu é acidentado e rochoso, então se você olhar para ele de um ângulo diferente ou capturá-lo em um momento em que o sol não está diretamente acima, isso muda drasticamente a aparência da superfície”, disse Dathon Golish, membro do OSIRIS Grupo de trabalho de processamento de imagens -REx.

“Essas imagens foram tiradas deliberadamente perto do meio-dia, com o Sol brilhando direto para baixo, quando não há tantas sombras.”

A espaçonave permanecerá nas proximidades de Bennu até a partida em 10 de maio, quando a missão começará seu cruzeiro de retorno de dois anos à Terra.

A missão consiste em estudar e coletar amostras do asteroide

À medida que se aproxima da Terra, a espaçonave lançará a Sample Return Capsule (SRC) que contém a amostra de Bennu. O SRC então viajará pela atmosfera da Terra e pousará sob paraquedas no Utah Test and Training Range em 24 de setembro de 2023.

Depois de recuperada, a cápsula será transportada para as instalações de curadoria do Johnson Space Center da NASA em Houston, onde a amostra será removida para distribuição a laboratórios em todo o mundo, permitindo aos cientistas estudar a formação de nosso sistema solar e da Terra como um planeta habitável.

A NASA reservará 75% da amostra para que as gerações futuras estudem com tecnologias ainda não inventadas.

Ainda de acordo com as informações, a missão OSIRIS-REx é a primeira missão da NASA a visitar um asteroide próximo à Terra, pesquisar a superfície e coletar uma amostra para ser enviada ao nosso planeta. Confira:

Texto com informações da NASA

