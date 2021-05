Um vídeo completo mostra como ativar facilmente o modo escuro no aplicativo de mensagens WhatsApp para o sistema Android.

A gravação com o tutorial foi compartilhada recentemente pelo canal oficial, com mais de 1 milhão inscritos, no YouTube.

“Saiba como usar o modo escuro para ter uma experiência de leitura mais confortável”, detalhou o canal.

Whatsapp para Android

O modo escuro permite que você troque a cor do seu app ao selecionar o tema claro ou escuro.

O recurso também está disponível para o sistema operacional iOS da Apple. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Texto com informações do canal app oficial

LEIA TAMBÉM: