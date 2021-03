Novo golpe no WhatsApp utiliza pesquisa falsa do SUS para clonar conta do app de mensagens

Um novo golpe no WhatsApp utiliza uma pesquisa falsa do SUS (Sistema Único de Saúde) para clonar a conta do app de mensagens.

A fraude tem se popularizado rapidamente, principalmente por conta do avanço da pandemia em virtude do novo coronavírus (Covid-19).

Reuters Marketplace - Hans Lucas Pictures

Em uma postagem no Twitter, uma usuária relatou a fraude. “Acabo de receber ligação como se fosse do Min. da Saúde querendo fazer pesquisa sobre Covid. Mas eu estava alerta de que poderia ser golpe”.

“Com tom educado, o golpista fez 4 perguntas sobre meu contato com a Covid e, no final, pediu que eu informasse um número enviado pelo SMS”, detalhou.

Desta maneira funciona o novo recurso liberado recentemente pelo app WhatsApp Com um novo recurso, o aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente chamadas de voz e vídeo pelo computador.

No entanto, quem envia a informação, entrega também a chave para que o golpista entre e passe a controlar sua conta do app de mensagens.

Quando os criminosos clonam uma conta, elas podem usar a lista de contatos original da pessoa para aplicar os mais variados golpes, incluindo pedir empréstimos bancários.

Mais segurança no app WhatsApp

A verificação em duas etapas do aplicativo de mensagens WhatsApp é um recurso opcional para adicionar ainda mais segurança à sua conta.

Ao ativar o processo, qualquer tentativa de verificação do seu número de telefone no app terá de ser acompanhada por um PIN de seis dígitos criado por você através deste recurso.

Para ativar a verificação em duas etapas facilmente, abra o WhatsApp > Configurações > Conta > Verificação em duas etapas > Ativar.

Texto com informações do blog do WhatsApp

LEIA TAMBÉM: