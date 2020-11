Atualização do WhatsApp para Android libera novo pacote de stickers para os usuários

Uma recente atualização do WhatsApp, para o sistema Android, liberou um novo pacote de stickers para os usuários.

A novidade foi lançada exclusivamente na versão beta, e em breve para todos, como revelado pelo site WABetaInfo.

O novo pacote ‘Bigs and Yeti’ também foi liberado para o sistema operacional iOS nesta semana. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.206.7: what's new?

New Sticker Pack available: Bigs and Yeti.

WhatsApp is rolling out it for iOS too today.https://t.co/d6jVm206OY

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 9, 2020