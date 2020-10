WhatsApp: 5 novos recursos que serão liberados ainda este ano

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em novos recursos para os usuários. E 5 novas funções serão liberadas em breve. Confira detalhes:

Versão Web

O WhatsApp Web contará com um novo recurso para chamadas de voz e vídeo. A novidade ainda está em desenvolvimento e será liberada em breve para os usuários.

Diferente do Messenger Rooms do Facebook, a função será nativa da plataforma (também para Desktop). No entanto, ainda não sabemos quando será liberada.

Função prática

Como nova função, a plataforma trabalha na possibilidade de ingressar em chamadas de grupo perdidas.

A novidade estará disponível em uma atualização futura, para os dois sistemas: Android e iOS.

Segurança no app

A plataforma trabalha em novas maneiras de proteger o app de mensagens. Algumas melhorias já constam em uma recente atualização beta para Android.

A plataforma o também contará em breve com autenticação facial. O recurso será suportado, se o dispositivo tiver um sensor adequado.

Suporte no aplicativo

O WhatsApp está implementando um suporte dentro do aplicativo de mensagens. Com isso, relatar problemas será mais fácil no futuro.

Depois de solicitar ajuda, o usuário receberá uma mensagem em um chat do ‘Suporte’, permitindo a comunicação com o técnico da plataforma.

Ícone de pesquisa

Por último, o aplicativo de mensagens trabalha em uma nova função, que permite encontrar rapidamente o ‘adesivo perfeito para qualquer situação’.

Com isso, aparecerá um novo ícone de pesquisa. A novidade consta em uma recente versão beta para Android e será liberada em breve para todos.

