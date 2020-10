Novos recursos de segurança que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp

O WhatsApp trabalha em novas maneiras de proteger o app de mensagens. Algumas melhorias já constam em uma recente atualização beta para Android.

Como revelado pelo site WABetaInfo, a plataforma deve possibilitar a mais usuários um desbloqueio seguro (na falta de impressão digital).

Além disso, o popular aplicativo deve melhorar o recurso atual (bloqueio por digital) no sistema operacional.

Ainda de acordo com as informações, o app também contará em breve com autenticação facial. O recurso será suportado, se o dispositivo tiver um sensor adequado.

Como informado, as importantes melhorias passam por ajustes. Com isso, ainda não existe data de lançamento. Confira:

WABetaInfo

LEIA TAMBÉM:

https://www.metroworldnews.com.br/estilo-vida/2020/10/22/mega-atualizacao-aplicativo-whatsapp-vai-liberar-novos-recursos-para-os-usuarios-ainda-este-ano.html