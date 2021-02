Em meio à polêmica sobre privacidade, WhatsApp manda ‘mensagem direta’ para aplicativos rivais

O aplicativo de menagens WhatsApp compartilhou mais informações sobre a atualização dos Termos de Serviço e da Política de Privacidade.

O assunto tem gerado polêmica entre os usuários, criando uma grande repercussão negativa para o app de Mark Zuckerberg.

A mensagem informativa, com vários detalhes, foi compartilhada no blog oficial pela popular plataforma neta semana.

Durante o comunicado, o app também aproveitou para enviar uma ‘mensagem direta’ para aplicativos rivais. Confira o texto completo:

"No início deste ano, percebemos que muitas pessoas ficaram confusas após anunciarmos a atualização dos nossos Termos de Serviço e da Política de Privacidade. Continuamos trabalhando para esclarecer todas as dúvidas e hoje gostaríamos de dar mais detalhes sobre como solicitaremos que as pessoas revisem essa atualização a partir de agora.

Como anunciado anteriormente, estamos desenvolvendo novas maneiras totalmente opcionais para você conversar com empresas e fazer compras no WhatsApp e reiteramos que suas conversas pessoais serão sempre protegidas com a criptografia de ponta a ponta e, por isso, não podemos ler nem ouvir seu conteúdo.

Refletimos bastante sobre o que poderíamos fazer melhor e queremos que todos saibam e confiem no nosso compromisso contínuo na defesa do uso da criptografia de ponta a ponta e na proteção da privacidade e da segurança das suas conversas. Assim, começamos a usar o recurso Status para compartilhar nossos princípios e atualizações diretamente no WhatsApp. Esse é o primeiro passo de muitos outros que virão para que possamos nos comunicar com ainda mais clareza com todos.

Nas próximas semanas, exibiremos um aviso no WhatsApp anunciando que você terá mais tempo para ler a atualização e fornecendo mais informações para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Eventualmente, enviaremos lembretes para que todos possam ler e aceitar as atualizações para continuar usando o WhatsApp.

Além disso, consideramos importante esclarecer como conseguimos oferecer o WhatsApp gratuitamente. Todos os dias, milhões de pessoas conversam com empresas no WhatsApp, já que é mais fácil do que fazer uma ligação ou trocar e-mails com os atendentes das empresas. O serviço de atendimento ao cliente no WhatsApp é cobrado somente das empresas e nunca dos clientes. Alguns recursos de compra e venda são integrados ao Facebook para que as empresas possam gerenciar seus estoques em diversos aplicativos. Exibimos mais informações diretamente nas conversas do WhatsApp com essas empresas para que as pessoas possam escolher continuar a conversa ou não.

Durante esse tempo, também entendemos que algumas pessoas podem querer testar os serviços oferecidos por outros aplicativos de mensagens e sabemos que alguns dos nossos concorrentes afirmam que não podem ler as conversas de seus usuários. É importante lembrar que se um aplicativo não oferece criptografia de ponta a ponta por padrão, isso significa que ele pode ter acesso ao conteúdo das suas mensagens. Outros concorrentes afirmam que são melhores porque têm acesso a ainda menos dados do que o WhatsApp. Nós acreditamos que as pessoas estão buscando um aplicativo que seja seguro e confiável, mesmo que para isso seja necessário que o WhatsApp tenha acesso a dados limitados. Antes de tomar uma decisão, levamos em consideração vários aspectos e continuaremos desenvolvendo novas maneiras para manter nosso compromisso de usar cada vez menos dados e não mais.

Agradecemos a todos que ajudaram a esclarecer dúvidas e seguimos à disposição para responder a todas as perguntas. Continuamos desenvolvendo nosso produto para 2021 e não vemos a hora de compartilhar mais novidades nos próximos meses e semanas".

