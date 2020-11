App WhatsApp começa a habilitar novo recurso para os usuários: ‘mensagens temporárias’

Depois de publicar algumas informações sobre o novo recurso de ‘mensagens temporárias’, o aplicativo WhatsApp está finalmente pronto para habilitar a novidade para usuários beta.

O app de mensagens agora está começando a lançar o recurso para alguns testadores no sistema Android. Isso significa que o lançamento é muito lento.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.206.9: what's new? WhatsApp is slowly rolling out disappearing messages for Android beta testers.

Details in the article!https://t.co/nRY7q6MbBc — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 11, 2020

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o novo recurso ainda passa por alguns ajustes, antes do lançamento para todos os usuários (Android e iOS).

“Você pode ativar as mensagens temporárias e enviar mensagens que desaparecem no app. Ao ativar esse recurso, as novas mensagens enviadas em uma conversa desaparecerão após 7 dias automaticamente”, detalhou.

A configuração mais recente afeta todas as mensagens de uma conversa, mas as mensagens enviadas ou recebidas antes da ativação das mensagens temporárias não serão afetadas.

Em conversas individuais, ambos os usuários podem ativar ou desativar as mensagens temporárias. Já em conversas em grupo, somente os admins podem ativar ou desativar o recurso. Confira:

