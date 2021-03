4 novos recursos importantes que foram liberados pelo WhatsApp recentemente

O app de mensagens WhatsApp já conta com mais de dois bilhões de usuários no aplicativo, sendo um dos mais populares do mundo.

E sempre pensando em novidades, a plataforma trabalha em novas funções constantemente. E pelo menos quatro novos recursos importantes foram liberados recentemente. Confira todos os detalhes:

Áudio no WhatsApp

O aplicativo agora não avisa mais se um áudio foi ouvido durante uma conversa, conforme revelado pelo site WABetaInfo.

A versão está disponível na App Store para iOS, mas também deve aparecer em breve no Android.

Com isso, o usuário agora poderá desativar a notificação de reprodução de mensagens de voz, ação simbolizada por um microfone azul.

Chamadas de voz e vídeo

Com um novo recurso, a plataforma liberou nesta semana chamadas de voz e vídeo pelo computador. Para mais praticidade, a janela das chamadas de vídeo funciona nos modos paisagem e retrato.

Ela pode ser redimensionada de acordo com preferência do usuário e está configurada para ficar sempre em primeiro plano em relação às outras janelas na tela do computador.

Envio de mensagens equivocadas

Agora é possível pode papéis de parede voltados para cada um de seus chats no WhatsApp e evitar confusões.

Como revelado, o importante recurso está disponível para os dois sistemas: Android e iOS.

Stickers no app

O app de mensagens está finalmente permitindo a possibilidade de importar pacotes de adesivos animados personalizados no aplicativo.

A importação só acontece por meio de aplicativos de terceiros, como é o caso do Sticker Maker. O app já suporta o recurso de geração de adesivos animados, a partir de vídeos e GIFs. Confira:

