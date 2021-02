App WhatsApp detalha o que vai acontecer com quem não aceitar os novos termos da plataforma

No início de janeiro os usuários do aplicativo WhatsApp foram surpreendidos com um comunicado da plataforma sobre os novos termos de uso.

Com isso, demonstrando a vinculação de dados com o Facebook e gerando grande desconforto entre os internautas.

O texto que garantia que caso não aceitasse os novos termos, a conta seria suspensa a partir de fevereiro, passou por diversas modificações após uma onda de reclamações.

Com isso, o WhatsApp reconsiderou e adiou as ações até maio deste ano. Em uma nova postagem no blog oficial, o app explicou o que acontecerá se você não aceitar os novos termos.

“Para sua conveniência e para que você tenha tempo suficiente para ler os Termos de Serviço e a Política de Privacidade atualizados, estendemos a data na qual a atualização entrará em vigor para o dia 15 de maio de 2021”, informou.

“O WhatsApp não apagará sua conta, mesmo se você não aceitar a atualização dos Termos de Serviço até essa data. Entretanto, você não poderá usar alguns recursos do WhatsApp até aceitar essa atualização”.

Ainda de acordo com as informações, por um curto período, você ainda poderá receber chamadas e notificações, mas não poderá ler nem enviar mensagens pelo app.

