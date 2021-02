Em meio à polêmica sobre privacidade e mensagem para rivais, app WhatsApp completa 12 anos com novo ‘recado’ para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp completou, nesta semana, 12 anos de funcionamento. Atualmente, são mais de dois bilhões de usuários no app, sendo um dos mais populares do mundo.

Por isso, o WhatsApp compartilhou uma mensagem especial na página no oficial. No post comemorativo, a plataforma aproveitou para ressaltar mais uma vez que está preocupada com a privacidade.

“Mais de dois bilhões de usuários recorrem ao WhatsApp a cada mês para enviar 100 bilhões de mensagens e conectar mais de um bilhão de chamadas por dia”.

“Estamos e continuaremos comprometidos com a sua privacidade com a criptografia de ponta a ponta. Para todo o sempre. Feliz 12 anos no WhatsApp”, detalhou (tradução livre). Confira postagem:

More than two billion users turn to WhatsApp each month to send 100 billion messages and to connect more than one billion calls each day. We are and will continue to be committed to your privacy with end-to-end encryption. Always and forever. Happy 12 years WhatsApp! pic.twitter.com/a61wqDassg

— WhatsApp (@WhatsApp) February 24, 2021