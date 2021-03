Será moleza escutar 'mensagens de voz gigantes' com este novo recurso do app WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta semana uma nova atualização beta para o sistema operacional Android.

Com o novo update, a versão foi elevada para o número 2.21.6.11, de acordo com informações divulgadas pelo site WABetaInfo.

Como já detalhado, o WhatsApp trabalha atualmente para liberar uma opção para alterar a velocidade de reprodução de mensagens de voz.

E com o recente update, foram revelados novos detalhes da novidade futura, muito esperada pelos usuários da plataforma.

Agora, como avanço, o aplicativo está trabalhando em 3 velocidades diferentes de reprodução de mensagens de voz, com uma nova interface.

Com isso, será possível alterar a velocidade de reprodução simplesmente tocando no rótulo: 1.0X, 1.5X e 2.0X são as opções disponíveis.

A função é importante principalmente para quando se recebe um áudio muito longo no app, como de 5 minutos, por exemplo.

O recurso está em desenvolvimento e estará disponível posteriormente para versões beta do Android e iOS. Confira:

