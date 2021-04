Abril acaba de começar com uma energia intensa que influencia principalmente os assuntos amorosos e as decisões a serem tomadas. Para muitos, ficará mais fácil decidir o que quer e começar a embarcar em novas fases da vida.

Este é um período que pode transformar até os corações mais duros em afetuosos e entregará ousadia para iniciar novos caminhos até mesmo para os mais tímidos, mas é preciso estar disposto a receber esta vibração.

Confira os signos que estão mais propensos a enfrentar fortes mudanças em abril de 2021:

Áries

A confiança o destaca, mas também ajudará a conseguir o que deseja no amor e objetivos pessoais; apenas tenha atenção com a forma como você utiliza a comunicação a seu favor, preferindo ser sábio com as palavras. Transformações positivas o surpreendem.

Recompensas na carreira podem chegar após o meio do mês. Se a vida estiver monótona, tente fazer mudanças e buscar um equilíbrio que também entregue satisfação. Lembre-se que a vida tem propósitos e é preciso buscá-los.

Touro

Hora de desapegar e deixar para traz tudo aquilo que o atrapalha de ver o futuro de forma positiva. Sua conquista maior será o crescimento, mas ela não será fácil; portanto seja corajoso. Lembre-se que o caminho do amor e das recompensas se abrirá.

Tenha cuidado com as indecisões e saiba bem o que você deseja. As mudanças inesperadas também podem trazer alterações de humor e é importante cuidar da saúde mental e emocional. Sua determinação será a principal ferramenta para que tudo saia bem.

“Para nós, seres humanos, envelhecer é muito mais do que mudanças estéticas. Com os anos de experiência somos capazes de crescer e transformar o nosso espírito e personalidade. Infelizmente, algumas pessoas se preocupam tanto com aquilo que é “visível” aos olhos, que ignoram o desenvolvimento interno. Este é o mais importante crescimento que algum ser vivo poderia ter e nós, humanos, muitas vezes deixamos isso de lado.” Osho

Câncer

As oportunidades se abrem de forma muito significativa na carreira e para os objetivos em geral. Isso pode significar um novo começo ou o início da colheita dos frutos dos seus esforços. Esta energia de progresso ajuda a mudar aquilo que não estava bem e impactará de forma positiva todas as áreas da sua vida.

No romance, as energias também se tornam mais prósperas e uma conexão especial deve surgir. É importante ter confiança e ousadia para saber que a vida sempre pode se transformar para melhor, mas é preciso aproveitar as oportunidades.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O amor e a vida pessoal passam por uma fase de mudanças intensas que pode ser impressionante para alguns escorpianos. Este é um momento decisivo para alguns casais, que podem decidir abrir a novos caminhos juntos para buscar a harmonia ou simplesmente finalizar conexões.

A busca pelas verdades e transformações na vida aumentará e isso exigirá bastante vitalidade. Tudo se torna mais íntimo e significativo, portanto não é hora de ser duro, mas sim de reconhecer seus sentimentos e expressa-los de forma criativa.

Capricórnio

A reviravolta positiva de algumas situações chegará principalmente em relação a mudanças no lar e com pessoas muito próximas, como família, amigos e parceiro. Novas promessas são feitas e você precisará de um tempo para si mesmo para recarregar as baterias e seguir em frente da melhor forma.

Para algumas pessoas, descobertas não tão felizes são feitas no amor, mas estas o ajudam a olhar as coisas como elas realmente são. Fique tranquilo e saiba que as decisões ficam em suas mãos. O equilíbrio da mente ajudará bastante a acessar a intuição e agir com sabedoria.