Bombas de ‘Mania de Você’: Caça ao pendrive e personagem refém nos próximos dias

Os próximos dias na novela ‘Mania de Você’ ainda rodam em volta dos mistérios sobre a morte de Molina (Rodrigo Lombardi), na primeira fase da trama escrita pelo autor João Emanuel Carneiro, e para despertar a audiência, três novas bombas estão reservadas.

ANÚNCIO

Começa uma caçada insana atrás de um pendrive em ‘Mania de Você’

Não há como negar que a velha tática do ‘quem matou’ funciona nas novelas da TV Globo e é esse mesmo gatilho voltou a ser aposta de João Emanuel nos próximos capítulos de ‘Mania de Você’. O autor resgata o quase extinto pendrive e coloca três personagens atrás dele, tudo para ter em mãos as imagens da morte do empresário.

Luma (Agatha Moreira) é uma das personagens que corre atrás do objeto. Ela convence Rudá (Nicolas Prattes) que o melhor caminho é perseguir Mércia (Adriana Esteves), já que a megera é vista como a principal responsável pelo vídeo que acabou com o casamento de Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz).

Moema (Ana Beatriz Nogueira) também está em busca do pendrive com as imagens do assassinato de Molina em ‘Mania de Você’. Mas, ela vai se aproximar de Nahum (Ângelo Antônio), pai de criação de Mavi.

Mania de Você Ao seguir Mércia (Adriana Esteves), Luma (Agatha Moreira) é sequestrada por freira interpretada por Jussara Feire (Fábio Rocha/Globo)

Leia também:

Por fim, o próprio vilão da novela das 21h, da TV Globo, também se mostra interessado. Em cenas futuras da trama, o personagem de Chay Suede aparece planejando como destruir as provas da morte de Molina.

Qual protagonista de ‘Mania de Você’ acaba sequestrada por freira?

Luma não pensa nas consequências de seguir Mércia e acaba virando refém da freira interpretada por Jussara Freire na novela. Cúmplice da personagem de Adriana Esteves, a religiosa prende a protagonista da trama das 21h em um quarto desativado que há no abrigo.

Mavi se apaixona por um homem na novela ‘Mania de Você’?

A ideia é que o personagem de Chay Suede esteja apaixonado por Iberê (Jaffar Bambirra) talvez seja um dos grandes boatos que surgiram na web ao longo dos capítulos da novela da TV Globo. Mas, segundo o autor João Emanuel Carneiro, os dois são meio-irmãos, sendo Iberê filho biológico de Mércia.

Tal revelação será feita durante uma conversa entre Nahum (Ângelo Antônio) e Moema (Ana Beatriz Nogueira). O pai de criação de Mavi conta que a criança que a megera achava ter morrido num acidente está viva e perto dela. Enquanto Nahum diz que salvou Iberê de uma vida difícil ao lado da mãe, a tia de Rudá (Nicolas Prattes) reforça que o rapaz se tornou um mau-caráter.