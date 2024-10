‘Volta por Cima’ na TV Globo: Golpe no golpista e personagem espancado agitam a novela

Há três importantes momentos envolvendo Madalena (Jéssica Ellen), Osmar (Milhem Cortaz) e Jão (Fabrício Boliveira) marcados para acontecer nos próximos capítulos da novela ‘Volta por Cima’ (TV Globo). Dois deles estão relacionados com o bilhete de loteria premiado e outro tem algo muito mais grave.

Madalena descobre fortuna deixada por Lindomar em ‘Volta por Cima’

Antes do grave acidente que marcou o início da novela, o personagem vivido por MV Bill celebrou muito ter escolhido o bilhete de loteria premiado e esse momento será revisto por Madalena e Jão (Fabrício Boliveira).

Nos próximos capítulos de ‘Volta por Cima’, ele entrega para a protagonista um vídeo gravado pelo motorista de ônibus antes de sua morte, em que ele exibe um bilhete premiado, o que deixa ela intrigada, mas cheia de saudade do pai.

Volta por Cima Madá (Jéssica Ellen) descobre bilhete de loteria premiado de Lindomar (MV Bill) (Fábio Rocha/Globo)

Como Osmar perdeu todo o dinheiro da loteria em ‘Volta por Cima’?

Volta por Cima Após ameaça de Baixinho (Rodrigo Garcia), Osmar (Milhem Cortaz) é descoberto como o ladrão do bilhete premiado (Manoella Mello/Globo)

O personagem de Milhem Cortaz vai voltar a ser pobre nos próximos capítulos da novela das 19h, na TV Globo. Depois de roubar o bilhete de loteria premiado, ele cai em um golpe clássico armado por Violeta (Isabel Teixeira), sua namorada, e fica na miséria.

Na trama, a vilã convence o rapaz a assinar um documento que transfere todo aquele dinheiro para ela toda, mas é claro que ele não sabe de nada. Mas, depois de um tempo, Osmar percebe que foi enganado e que todo o dinheiro do bilhete que era de Lindomar passa a ser de Violeta.

Qual personagem de ‘Volta por Cima’ será levado ao hospital, após ser espancado na rua?

Jão (Fabrício Boliveira) acaba sendo internado com graves ferimentos depois de ser espancado na rua por um grupo de homens, coordenado por Jô (Vitor Sampaio) . Tudo acontece depois que ele termina seu romance com Cacá (Pri Helena), que não aceita muito bem e pede para o rapaz dar uma lição no protagonista da novela ‘Volta por Cima’ (TV Globo).

As cenas estão previstas para o começo de novembro e mostram que Jô verá Cacá chorando muito por causa do rompimento. A partir disso, ele começa a perseguir Jão, achando que sua amiga foi usada pelo mocinho.