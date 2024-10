Caio Manhente em ‘Garota do Momento’:Os detalhes (sem enrolação) do personagem

O ator Caio Manhente está confirmado na história de ‘Garota do Momento’, prevista para estrear em 4 de novembro, às 18h, na TV Globo. Nesta novela de época, o seu personagem será um dos filhos do autoritário Nelson (Felipe Abib).

ANÚNCIO

Detalhes importantes sobre o personagem de Caio Manhente na novela ‘Garota do Momento’

Edu é o nome do personagem de Caio na novela que substitui a história de ‘No Rancho Fundo’. Ele também é filho de Anita (Maria Flor). Muito estudioso, ele é apaixonado por cinema e ciência, Edu será aprovado no vestibular para o curso de Astronomia da conceituada Universidade do Brasil.

O par romântico de Caio Manhente na novela ‘Garota do Momento’

Como em ‘Vai na Fé’ (2023), o personagem de Caio tem uma paixão em ‘Garota do Momento’. Esperamos muitas cenas de Edu com Celeste, papel que foi destinado a Debora Ozório, atriz que fez sucesso em ‘Terra e Paixão’ (2023).

Leia também:

Garota do Momento Edu, personagem de Caio Manhente na novela da TV Globo, será aprovado no vestibular para o curso de Astronomia (Fabio Rocha/Globo)

A história central da novela ‘Garota do Momento’

Edu, vivido por Caio Manhente, tem uma história empolgante e central, mas a trama da próxima novela da TV Globo ronda mesmo em torno de Beatriz (Duda Santos), que foi criada por Carmen (Solange Couto), sua avó.

No Rio de Janeiro da década de 1950, Bia começa a procurar suas origens, achando que foi abandonada por sua mãe. Mas, ela vai descobrir que Clarice (Carol Castro) perdeu a memória após cair em um golpe cruel.

O romance de Beatriz e Beto (Pedro Novaes) também é um dos enredos principais de ‘Garota do Momento’ e trás uma luta insana entre irmãs por causa do rapaz.