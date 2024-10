Lésbicas em ‘Vale Tudo’ (TV Globo): Há duas atrizes cotadas para a novela

A novela ‘Vale Tudo’ estreia em março de 2025 e traz um casal lésbico para a trama adaptada pela autora Manuela Dias. As personagens Laís e Cecília já estavam na trama que fez sucesso em 1988, mas ganha uma história com novas nuances, já que os tempos são outros.

Há duas atrizes cotadas para interpretar o casal lésbico no remake de ‘Vale Tudo’

Laís e Cecília foram interpretadas por Cristina Prochaska e Lala Deheinzelin na primeira versão da novela e agora, segundo as informações do colunista Duh Secco, a TV Globo sonda colocar as atrizes Maeve Jinkings e Nanda Costa, respectivamente.

Vale Tudo Nanda Costa está cotada para viver lésbica no remake novela, em 2025 (Estevam Avellar/Globo)

Mais destaque para o casal lésbico em ‘Vale Tudo’ de 2025

A autora Manuela Dias promete dar mais destaque para o Laís e Cecília na adaptação da novela que estreia em março de 2025. Ela também garantiu que as personagens vão passar por algumas mudanças significativas e devem adotar uma criança e passar novos desafios em torno de herança e conflitos familiares.

Vale Tudo Maeve Jinkings interpreta a personagem Laís na adaptação feita por Manuela Dias para TV Globo (Paulo Belote/Globo)

As dificuldades de Laís e Cecília na novela de 1988

Na versão original de ‘Vale Tudo’, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, o casal também apareceu entre os assuntos principais da novela, mas muitas cenas foram cortadas devido à censura da época.

‘Vale Tudo’ substitui a novela ‘Mania de Você’ na TV Globo

O remake da novela ‘Vale Tudo’ tem sua estreia prevista na TV Globo para a última semana de março. A trama adaptada por Manuela Dias traz um grande elenco para substituir ‘Mania de Você’, folhetim escrito por João Emanuel Carneiro, e aumentar a audiência no horário das 21h, que preocupa a direção da emissora.