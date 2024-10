Bombas em Mania de Você (TV Globo): Barco explode e Mavi vira prisioneiro

A novela ‘Mania de Você’ tenta não jogar a toalha e novas emoções envolvendo Mavi (Chay Suede) acontecem nos próximos capítulos da novela criada pelo autor João Emanuel Carneiro, como uma barco explodindo e o vilão sendo prisioneiro de quem ele não esperava.

Barco de Luma pega fogo em ‘Mania de Você’

Será no capítulo de segunda-feira, 28 de outubro, que o personagem de Chay Suede coloca fogo no barco que Luma (Agatha Moreira) comprou com os milhões que extorquiu dele. A ex-moradia de Rudá (Nicolas Prattes) vai desaparecer quando Iberê (Jaffar Bambiarra) obedecer mais uma das loucuras do mau caráter da novela das 21h. Rudá tenta impedir, mas acaba falhando e o fogo toma conta da lancha, deixando a protagonista em choque e ainda mais revoltada.

Mania de Você' Mavi (Chay Suede) explode barco que serviu de casa para Rudá (Nicolas Prattes) (Manoella Mello/Globo)

Mavi cai em armadilha e acaba preso antes do final de ‘Mania de Você’

Os dias serão cinzentos para Mavi e ele acaba virando prisioneiro de Mércia (Adriana Esteves). O vilão cai numa armadilha criada pela própria mãe, depois que Nahum (Ângelo Antônio) revela que ela conhece o falecido Molina (Rodrigo Lombardi) desde a infância,

O golpe dá certo quando o rapaz se veste de bombeiro e vai até o lar onde a mãe foi criada. Como não consegue enganar nem a sua própria sombra, o vilão é preso por uma das freiras, que avisa Mércia que o filho foi capturado.

Vilão de ‘Mania de Você’ cria um falso atentado

Viola (Gabz) será enganada mais uma vez na novela de João Emanuel Carneiro. A protagonista da trama das 21h, da TV Globo, será manipulada mais uma vez por Mavi, que cria um falso atentado, após Mércia ameaçá-lo por causa do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi).

Tendo que desmarcar o casamento por causa da mãe e vendo que Viola segue desconfiada, o vilão contrata o ex-namorado da chef de cozinha para simular um atentado. A ideia de Mavi é salvar a protagonista de ‘Mania de Você’ para reconquistá-la.

O problema é que o personagem de Chay Suede leva um tiro e é levado ao hospital. Porém, sem risco de morrer, ele percebe que o plano deu certo.