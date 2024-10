O amor está no ar! Jojo Todynho revela detalhes inéditos sobre o novo relacionamento: “Nos reencontramos”

No último fim de semana, a cantora e apresentadora, Jojo Todynho, de 27 anos, revelou detalhes inéditos sobre seu novo relacionamento com o empresário Kléber Bulhões.

Durante a festa de aniversário de 80 anos de sua avó, Jojo concedeu uma entrevista para o portal Léo Dias, e falou sobre o novo amor. “Esse romance tem uma longa história. No começo de 2021, a gente se conheceu. Eu fiz propaganda para um aplicativo, em São Paulo, e ele achou que eu era fake”, disse a cantora.

“Eu falei assim para ele: ‘Eu não sou fake. Vou te dar um ‘oi’ no Instagram’. No mesmo dia que a gente falou no Instagram... São Paulo, frio, ai... Depois, eu fui ter os devaneios ruins da vida, como ele também teve e, três anos depois, nos reencontramos”, continuou.

“Quando a gente voltou a se falar esse ano, ele reagiu a um stories meu e eu falei: ‘Está vivo? Oi, sumido’. Aí ele falou assim: ‘Olha, lembra que eu te falei que no futuro eu ia embora? Então, vim embora. Estou morando na Califórnia.’”

“Eu falei: ‘Mentira? Eu comprei uma passagem para ir no ano passado’. A gente foi conversando, foi evoluindo e a gente voltou com aquela conexão que já tinha antes. Aí quando bateu, no aeroporto, eu falei: ‘É hoje, é meu! Vamos embora’. Estamos juntos, ele é um cara extraordinário, maravilhoso, tem com uma filhinha linda”.

A campeã de ‘A Fazenda’ ainda falou sobre sua relação com a mãe da filha do namorado. “Sou super amiga da mãe da filha dele, que é uma mulher incrível. Eu tenho o prazer de tê-la como amiga. Família maravilhosa. Um cara trabalhador, lutador, honesto... Eu acho que Deus prepara as coisas na hora certa”, finalizou. Veja: