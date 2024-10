Globo anuncia atriz que dará vida a Odete Roitman no remake de Vale Tudo; vem ver

Na última quarta-feira, dia 16 de outubro, a Globo finalmente revelou o nome da atriz que dará vida a Odete Roitman no remake da novela ‘Vale Tudo’. A novidade foi contada durante o evento ‘Upfront 2025′, realizado pela emissora no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Havia um grande mistério sobre quem daria vida a Odete Roitman desta vez, porém a espera acabou. A atriz Debora Bloch foi escolhida para interpretar a vilã, que é uma das personagens mais importantes da teledramaturgia.

Além disso, conforme anunciado no evento, Odete terá outro assassino no remake. Na primeira versão, a vilã, interpretada pela atriz Beatriz Segall, foi morta por Leila, mulher de Marco Aurélio, interpretada por Cássia Kiss.

A nova versão do folhetim, agora escrita por Manuela Dias e com estreia marcada para o começo de 2025, marcará os 60 anos da emissora e os 100 anos do Grupo Globo.

Ainda no ‘Upfront 2025′, foram revelados outros atores escalados para a releitura da obra, que foi ao ar originalmente entre maio de 1988 e janeiro de 1989, criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

A atriz Bella Campos será Maria de Fátima; Humberto Carrão será Afonso; Cauã Reymond será César; Renato Góes dará vida a Ivan; Julio Andrade interpretará Rubinho; Belize Pombal viverá Consuelo; Karine Tele como Aldeíde; Malu Galli será Celina e Luis Salem será Eugênio.