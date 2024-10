João Vicente, ex de Sabrina Sato, publica vídeo ‘lamentando’ gravidez da apresentadora e diverte a web

Nesta terça-feira, dia 16 de outubro, o ator e apresentador, João Vicente, de 41 anos, publicou um vídeo no Instagram ‘lamentando’ a gravidez da ex-namorada, a apresentadora Sabrina Sato, 43.

O registro bem-humorado foi publicado no perfil do ‘Porta dos Fundos’ e já acumula mais de 1 milhão de reproduções. “Quando você descobre que sua ex está grávida”, escreveu.

Nas imagens, João apareceu em diversos momentos de ‘tristeza’: sentado no chão de um banheiro ao lado da lata de lixo; batendo a cabeça contra uma janela; deitado no sofá chorando e desenhando uma pinta na testa de uma mulher, como a de Sabrina. Os dois namoraram entre 2013 e 2015 e são grandes amigos.

Assista ao vídeo:

Nos comentários, internautas se divertiram com a publicação. “A pinta me pegou hahaha. Clássico dos homens tentar uma atual parecida com a ex” escreveu uma pessoa. “Eu quase tive um treco com esse vídeo kkkkkk” comentou a segunda. “Eu dei um berro hahaha” disse a terceira. “O final é melhor ainda” acrescentou outra.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez do primeiro filho

Os noivinhos, Sabrina Sato, de 43 anos, e Nicolas Prattes, de 27, estão à espera do primeiro filho juntos. Em nota, a assessoria da apresentadora confirmou a novidade e revelou que a gestação foi descoberta recentemente.

O casal está junto desde fevereiro e, no início de setembro, em participação no programa da TV Globo, ‘Domingão com Huck’, o ator revelou que os dois estão noivos.

Sato já é mãe da pequena Zoe, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com o também ator Duda Nagle, 41. Os dois se separaram em março de 2023 após sete anos juntos.