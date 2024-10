Após confirmação de gravidez, Sabrina Sato revela se permanecerá como Rainha de Bateria do Carnaval 2025

Os noivinhos, Sabrina Sato, de 43 anos, e Nicolas Prattes, de 27, estão à espera do primeiro filho juntos. Em nota, a assessoria da apresentadora confirmou a notícia e revelou que a gestação foi descoberta recentemente.

O casal está junto desde fevereiro deste ano e o noivado foi revelado em setembro. Sato já é mãe da pequena Zoe, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com o também ator Duda Nagle, 41. Os dois se separaram em março de 2023 após sete anos juntos.

Com a novidade, uma das dúvidas que mais surgiram nas redes sociais era se Sabrina Sato ainda desfilará como Rainha de Bateria no Carnaval 2025 na Gaviões da Fiel, em São Paulo, e na Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

Para a alegria dos fãs, a assessoria da apresentadora confirmou ao portal Gshow que ela permanecerá como rainha de ambas as escolas. “Ela segue normalmente. Vila e Gaviões. Será Rainha gravidinha”, revelou a assessoria.

Sinais?

Em setembro, ao publicar um carrossel de fotos para parabenizar a mãe, Giselle de Prattes, em seu aniversário, Nicolas Prattes teria dado sinais sobre a gravidez da noiva Sabrina.

No texto, o ator, que está no ar como Rudá em ‘Mania de Você’, novela das 21h da TV Globo, falou sobre ‘formar a própria família’.

“Minha alma escolheu vir seu filho. Ganhei! Que escolha. Não sei como seria sem você, te amo muito, sigo na minha caminhada aplicando seus ensinamentos diários e formando minha família graças ao bom exemplo que você me deu. Com 17 anos bancou ser mãe. Bancou. Falaram, falaram, falaram e no final seguiu seu coração. Também sou bom nisso, graças a você. Até o fim da vida, te agradeço e te honro”, escreveu Nicolas.

