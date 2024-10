Anitta publica homenagem para Liam Payne, ex One Direction, nas redes sociais: “Rezando”

Anitta publica homeganem para Liam Payne, ex One Direction, nas redes sociais: "Rezando"

Nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, a cantora e compositora Anitta, de 31 anos, usou as redes sociais para lamentar a morte do cantor Liam Payne, 31, ex-integrante da boyband One Direction.

ANÚNCIO

Em seus stories no Instagram, a brasileira repostou um post feito por um de seus fãs clubes, o ‘Nação Anitter’, que publicou um carrossel de fotos da artista junto com o britânico ao som da música ‘Story of My Life’, um dos grandes sucessos do grupo pop.

“Rezando para que Deus e todos os anjos acalentem sua alma com todo amor incondicional”, escreveu Anitta. Nas imagens, ela aparece ao lado de Payne em diferentes momentos, como um encontro que tiveram durante o MTV Miaw, realizado no México, em 2018.

Anitta lamenta a morte de Liam Payne (Reprodução/Instagram/@anitta)

Leia também:

Fãs lamentam a morte do cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction

Em 2023, Liam Payne cancelou show no The Town após ‘grave infecção renal’; relembre

Morte de Liam Payne

Na noite da última quarta-feira (16), o mundo foi pego de surpresa com a notícia do falecimento do cantor Liam Payne, aos 31 anos de idade.

ANÚNCIO

O artista, que ganhou notoriedade por integrar a boyband pop One Direction, composta pelos músicos Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo o jornal La Nacion, Liam faleceu após cair do terceiro andar do hotel. Ainda segundo o jornal, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Segundo informações do “Clarín”, conforme uma autópsia preliminar, Liam morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa. Ainda de acordo com jornal argentino, o músico teve uma morte instantânea.

O corpo de Payne ainda passará por novos exames, inclusive para determinar se existia a presença de alguma substância que poderia ter influenciado em seu estado de saúde.