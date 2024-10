Fãs lamentam a morte do cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction

Na noite desta quarta-feira, dia 16 de outubro, o mundo foi pego de surpresa com a notícia do falecimento do cantor e compositor britânico, Liam Payne, aos 31 anos de idade.

ANÚNCIO

O artista, que ganhou notoriedade por integrar a boyband pop ‘One Direction’, composta pelos músicos Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo o jornal La Nacion, Liam faleceu após cair do terceiro andar do hotel. Ainda segundo o jornal, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”. A polícia confirmou a morte.

Reação dos fãs

Após a divulgação da morte de Liam Payne, fãs que acompanhavam o artista desde a formação do ‘One Direction’, se surpreenderam e lamentaram a notícia. Na rede social X, antigo Twitter, o nome do cantor é o assunto mais comentado no momento.

Confira algumas reações: